Эльвира Рыбина-Кузнецова в беседе с « Лентой.ру » раскрыла жизненно важные правила приема обезболивающих, предупредив, что их бесконтрольное употребление способно нанести серьезный вред организму. По ее словам, принимать такие препараты рекомендуется исключительно во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды.

Главное правило, которое она назвала, — обезболивающие нельзя пить дольше пяти дней подряд. Если боль не утихает за этот срок, это однозначный сигнал обратиться к врачу, а не искать новую пачку таблеток. Длительный или неправильный прием способен негативно воздействовать на слизистую желудка, провоцировать повышение кислотности, несварение и многие другие проблемы.

Специалистка также посоветовала обращать внимание на форму выпуска: растворимые порошки и шипучие таблетки действуют быстрее капсул, а суспензии хорошо подходят для детей. При этом она подчеркнула, что любые обезболивающие лишь снимают симптом, но не влияют на причину боли, поэтому применять их нужно под контролем специалиста, который поможет подобрать правильный препарат. Если боль возвращается после окончания курса или становится хронической, визит к врачу обязателен.