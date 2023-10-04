Пять новых аппаратов ультразвуковой диагностики поступило в МОНИКИ с начала этого года

С начала этого года в отделения кардиохирургии, ангиографии и сосудистой хирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского закупили пять современных высокотехнологичных аппаратов ультразвуковой диагностики экспертного уровня. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Зыбин рассказал, что в его отделение поступило два новых ультразвуковых аппарата — оба портативные. Один установлен в операционной для проведения эхокардиографии экспертного уровня во время операции, второй — в реанимации для наблюдения за пациентами в раннем послеоперационном периоде.

Отмечается, что данная медтехника была закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена.

Ранее во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, которое проводит губернатор Московской области Андрей Воробьев стало известно, что в этом году для жителей региона откроются 74 отремонтированных объекта здравоохранения.