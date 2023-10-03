Пятилетняя девочка две недели была на грани жизни и смерти: ее спасли врачи в Подмосковье

Врачи Видновской больницы прооперировали пятилетнюю девочку, которая две недели проходила с бумажкой в носу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

К медикам обратились родители ребенка. Они рассказали, что из носа их дочери доносится резкий запах. Врачи провели диагностику и обнаружили инородное тело. Выяснилось, что девочка случайно вдохнула бумажку во время игры, однако не стала говорить родителям о произошедшем.

Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Видновской больницы Кристина Таджикулова, операцию ребенку провели под общим наркозом. Она заняла не более двадцати минут и прошла успешно.

«Учитывая длительное нахождение в полости носа инородного тела, оно было спаяно со слизистой оболочкой, что представляло определенные трудности при оперативном вмешательстве», — рассказала она.

Врач отметила, что ребенок две недели находился на грани жизни и смерти, поскольку даже небольшой кусок бумаги мог при вдыхании вызвать асфиксию.

Фото: [ пресс-служба министерства здравоохранения МО ]

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