Пятисантиметровую кисту удалили с шеи ребенка врачи в подмосковном Видном

В Видновскую больницу поступила девятилетняя девочка с выявленной ранее срединной кистой шеи крупного размера — пять на три сантиметра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что операция достаточно сложная, так как необходимо полностью удалить кисту вместе с телом подъязычной кости и не повредить крупные сосуды и важные структуры и органы на шее. И не оставить в ране даже малейшие участки ткани свищей, иначе будет рецидив заболевания.

Оперативное вмешательство длилось полтора часа. Для того, чтобы выделить капсулу и, не повредив, удалить ее, врачи работали с предельной осторожностью. В результате киста была удалена вместе с телом подъязычной кости единым блоком, что значительно уменьшает риски рецидивов. К счастью, в настоящий момент ребенок уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что тема здравоохранения востребована в Подмосковье, поэтому в регионе вместе с ростом территории возводят новые медучреждения и модернизируют старые.