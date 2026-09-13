Россиянке пришлось рожать прямо в салоне самолета

На борту воздушного судна, следовавшего рейсом Красноярск — Новый Уренгой, у 30-летней пассажирки начались схватки. Женщина родила мальчика. Информацию опубликовала официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа во «ВКонтакте».

Первыми на помощь будущей матери пришли бортпроводники. Экипаж передал сведения о ситуации в аэропорт прибытия. Там воздушное судно уже ждали фельдшер Светлана Трапезникова и медики скорой помощи Вера Вилкова и Орхан Садиков.

Осмотрев роженицу, специалисты решили, что принимать ребенка придется прямо в салоне. Все прошло благополучно: появился на свет мальчик весом 2980 граммов и ростом 51 см. Сейчас мать и новорожденный находятся в роддоме. Угрозы для их здоровья и жизни нет.