Скандал с «мужским прошлым» жены Макрона принял новый оборот после суда
Адвокат Данглеан: журналистка Рей выиграла суд у Бриджит Макрон о клевете
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Журналистка Наташа Рей одержала окончательную победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете против первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом рассказал в соцсетях адвокат автора скандальных статей о жене французского президента.
Апелляционная инстанция полностью оправдала медиаэксперта, сняв с нее все ранее предъявленные обвинения и признав претензии супруги французского президента недействительными.
О решении инстанции сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан. Разбирательство началось после того, как Наташа Рей публично заявила, что Брижит Макрон изначально рождена мужчиной.
В сентябре 2024 года парижский суд первой инстанции признал утверждения журналистки клеветой и назначил ей штраф в размере 13,5 тыс. евро. Однако защите удалось обжаловать вердикт: в июле 2025 года апелляционный суд Парижа полностью отменил первоначальное решение и признал Рей невиновной.
Напомним, что разбирательство началось после публикации независимого расследования Наташи Рей, в котором она утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной* по имени Жан-Мишель Тронье и позже сменила пол*. По версии журналистки, история личности первой леди была полностью сфальсифицирована. Конспирологическая теория быстро вирусилась в социальных сетях, что побудило супругу французского лидера подать иск о клевете. Первоначально суд встал на сторону Брижит Макрон и назначил Рей денежный штраф, однако в апелляционной инстанции защите удалось полностью снять с журналистки обвинения.
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