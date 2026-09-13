Экономия УК на приборах разнесла радиатор в московской многоэтажке

Столичные коммунальщики попались на схеме с экономией на приборах контроля. Управляющая компания (УК) закупила манометров меньше, чем требовалось, и при проверках переносила их между подъездами. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Обман раскрылся после аварии. В одном из домов во время запуска отопления разорвало секцию радиатора в квартире.

Жильцы, пострадавшие от ЧП, обратились к специалистам. Те осмотрели подвал и обнаружили на приборах отметки о поверке за 2021 год, хотя менять их полагается каждый год. При этом сотрудник ресурсоснабжающей организации уверял, что полтора месяца назад своими глазами видел на манометрах дату за 2026 год.

Строительный эксперт Наталья Пальчевская пояснила Baza: ради экономии УК взяла ограниченную партию и, судя по всему, кочевала с ней по разным домам, чтобы создать видимость проверок. Предварительный ущерб оценивают более чем в миллион рублей. Жильцы собираются взыскать эту сумму с коммунальщиков.

Ранее сообщалось, что коммунальный конфликт довел двух россиян до суда.