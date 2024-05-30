Пластический хирург Алексанян определил ключевые риски при пластических операциях

По словам пластического хирурга Тиграна Алексаняна, ключевыми рисками при проведении пластических операций являются проблемы с носовым дыханием, наличие рубцов и последствия инъекций, включая те, которые выполнены при ринопластике. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что побочные эффекты могут наблюдаться после липосакции и липофилинга.

По мнению медика, наличие рубцов после пластической операции, в том числе ринопластики, зависит от правильно подобранной методики. Так, открытый способ с маленьким внешним разрезом может оставить следы, а закрытый, напротив, гарантирует их отсутствие.

Он добавил, что при условии некорректного проведения липосакции мягкие ткани сильнее «поплывут вниз», а лицо приобретет уставший вид и постареет. Поэтому при липофилинге важно правильно рассчитать пропорции, чтобы лицо не выглядело отекшим и неестественным.