Пластический хирург предупредил о последствиях ошибок в косметологии

Пластический хирург Тигран Алексанян в комментарии RuNews24.ru сообщил, что ошибки при косметологических процедурах все чаще становятся причиной серьезных осложнений, требующих хирургического лечения.

По словам специалиста, одну из главных опасностей представляет неправильное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты, особенно в области носа. При нарушении техники инъекций или превышении допустимого объема может нарушаться кровоснабжение тканей, что в отдельных случаях приводит к их отмиранию и необходимости последующего восстановления у хирурга.

Эксперт также отметил, что при коррекции лица филлеры нередко вводятся с нарушением техники, из-за чего у пациентов появляются уплотнения, асимметрия и заметные деформации мягких тканей. Подобные последствия, как правило, связаны с недостаточной подготовкой специалистов.

Отдельное внимание врач обратил на осложнения после использования так называемых золотых нитей, которые ранее применялись для лифтинга. Со временем такие конструкции могут вызывать рубцовые изменения, а их удаление требует сложной хирургической коррекции.

По оценке хирурга, часть проблем связана с тем, что косметологические услуги иногда оказывают специалисты без полноценного профильного образования. Это повышает риск осложнений и увеличивает число пациентов, которым затем требуется помощь хирургов.

Врач подчеркнул, что перед любыми эстетическими процедурами важно проверять квалификацию специалиста, медицинское образование и опыт работы, поскольку именно это остается главным условием безопасности пациента.

