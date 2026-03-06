«Плато веса», гормоны и безуспешные диеты: о чем россиянки спрашивают искусственный интеллект

Россияне все чаще доверяют свои проблемы с лишним весом не врачам, а искусственному интеллекту. По итогам 2025 года медицинская компания «СберЗдоровье» зафиксировала резкий рост обращений к AI-помощнику по теме ожирения. Среднемесячный прирост числа таких запросов составил почти четверть — 24,5%. Пик пришелся на летние месяцы, передает «Коммерсантъ».

Как рассказали в компании, авторами 90% запросов оказались женщины в возрасте от 30 до 50 лет. У 70% из них диагностирована избыточная масса тела, а у 40% — сопутствующие заболевания: гипертония, нарушения ЖКТ и инсулинорезистентность. Каждый четвертый пользователь, обратившийся к AI-помощнику, уже пытался похудеть раньше, но безуспешно.

Чаще всего людей интересовали общие вопросы лечения ожирения (24,4%), методы диагностики (22%) и факторы риска развития заболевания (18,9%). Многие запрашивали информацию о влиянии на вес гормонов — тиреотропного гормона (ТТГ), инсулина, кортизола, а также о связи ожирения с заболеваниями щитовидной железы и синдромом поликистозных яичников. Отдельный блок вопросов касался пресловутого эффекта «плато», когда вес перестает снижаться при продолжающихся усилиях.

Пользователи также просили расшифровать анализы на инсулин, ферритин, липидный профиль и витамин D. Врач-эндокринолог «СберЗдоровья» Виктория Садовская пояснила, что ожирение действительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата, нарушений цикла и бесплодия. Однако, по ее словам, заболевание поддается коррекции и лечению.

Масштаб проблемы подтверждает и официальная статистика. По данным Минздрава, в России около 36 миллионов человек страдают ожирением — это более 20% населения. Среди детей и подростков диагноз имеют 6–10% (свыше 3 миллионов человек).

Почему люди идут с этим к ИИ?

Эксперты отмечают, что тема лишнего веса часто сопряжена со стеснением и чувством вины. Анонимность AI-помощника позволяет задавать вопросы, которые пациент постеснялся бы задать врачу лично. Кроме того, ИИ доступен 24/7 и может дать быстрый ответ на простые вопросы, что особенно актуально для работающих женщин 30–50 лет — основной аудитории запросов.

Что такое «плато веса»?

Эффект плато — распространенное явление при похудении, когда организм адаптируется к новому режиму питания и физическим нагрузкам, и вес перестает снижаться. Это может длиться от нескольких недель до месяцев. Врачи рекомендуют не паниковать, а проанализировать рацион и уровень активности, возможно, добавить силовые тренировки.