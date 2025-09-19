Почему одни голодают без вреда, а другие рискуют сосудами? Ответ кардиолога

Отказ от завтрака потенциально опасен для сердца и сосудов, однако ключевым фактором риска является не сам пропуск пищи, а стресс, который его сопровождает, сообщила в интервью изданию KP.RU кардиолог Ксения Ерусланова.

Специалист пояснила, что ситуативная спешка и нервозность при пропуске утреннего приема пищи провоцируют выброс гормона кортизола. Именно этот гормон, по словам врача, играет разрушительную роль: он активизирует в организме воспалительные процессы и способствует образованию атеросклеротических бляшек. Данные изменения являются предвестниками серьезных сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт миокарда или инсульт.

В то же время, кардиолог делает важную оговорку: осознанный отказ от завтрака, практикуемый в рамках интервального голодания или религиозных постов (например, Рамадана), не несет в себе подобных угроз. Объясняется это просто: организм, подготовленный психологически и физически, не воспринимает отсутствие пищи как стрессовую ситуацию, а значит, опасный механизм просто не запускается.

Ранее диетолог Семирядов сообщил, что яблочный уксус способен уменьшить аппетит.