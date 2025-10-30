Почему скарлатина опасна не только детям и как снизить риск заражения

Скарлатина является инфекционным заболеванием, сопровождающимся воспалением миндалин, повышением температуры и мелкой сыпью розового или темно-красного оттенка. Об этом Врач-терапевт Алексей Абызов рассказал в комментарии RT .

Сыпь, по словам специалиста, сначала появляется на шее, груди и животе, затем распространяется на тело. Заражение происходит воздушно-капельным путем, в том числе при общении с больным или через предметы, на которых остались бактерии.

Абызов отметил, что чаще всего скарлатина выявляется у детей 5–15 лет, однако взрослые также подвержены заболеванию. У взрослого пациента инфекция может протекать тяжелее и сопровождаться осложнениями. Ранние осложнения включают отит, синусит, фарингит и паратонзиллярный абсцесс. Поздние осложнения могут затрагивать сердце, суставы, почки и нервную систему.

Вакцины против бактерии-возбудителя скарлатины нет. Врач рекомендовал избегать контакта с людьми, имеющими инфекционные заболевания, особенно связанные с горлом, не трогать руками слизистые глаз и носа в общественных местах и мыть руки перед приемом пищи.

