Почему творог не усваивается? Просто добавьте эти продукты, чтобы белок пошел в дело

Творог — ценный источник белка, кальция и витаминов группы В, которые необходимы для укрепления костей, роста мышц и здоровья нервной системы. Чтобы организм мог полноценно усвоить эти питательные вещества, важно правильно сочетать творог с другими продуктами, пишет автор канала «"Едим Дома" с Юлией Высоцкой» на платформе «Дзен».

Самый полезный вариант — натуральный творог с умеренной жирностью. Для улучшения усвоения белка специалисты рекомендуют добавлять к нему источники клетчатки. Свежие овощи, зелень или отруби помогают пищеварительной системе работать эффективнее, позволяя получить максимум пользы от белкового продукта.

Повысить питательную ценность блюда можно также с помощью ягод и фруктов. Черника, малина и другие сезонные ягоды, богатые витаминами и антиоксидантами, не только делают вкус интереснее, но и обогащают рацион. Ложка натурального меда придаст энергии, не нарушая баланса полезных веществ.

Классический рецепт творожной запеканки, напоминающий о детстве, также может стать отличным способом употребления творога. Нежный творожный слой с хрустящей песочной корочкой и кисло-сладкой ягодной начинкой из малинового или вишневого варенья сочетает в себе пользу и приятный вкус, делая процесс усвоения белка еще более приятным.

