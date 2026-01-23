Названы продукты-стимуляторы для поддержания эрекции и либидо у мужчин

Популярность биологически активных добавок в России достигла исторического максимума: по статистике, около двух третей взрослого населения регулярно потребляют нутрицевтики ради укрепления иммунитета и закрытия дефицитов. Однако медицинское сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно целесообразности такого подхода. Хирург, онкоуролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в беседе с REGIONS предлагает альтернативный взгляд, утверждая, что при грамотном подходе к ежедневному меню необходимость в синтетических капсулах может полностью исчезнуть.

По мнению врача, правильный рацион способен системно влиять на здоровье сосудов, гормональный баланс и нервную систему мужчины, обеспечивая естественную поддержку либидо и эректильной функции.

Основой мужской силы является качественное кровообращение. Как поясняет эксперт, эрекция напрямую зависит от состояния сосудов и их способности расслабляться. Для достижения этой цели в меню стоит включить природные вазодилататоры. Ниже представлен перечень продуктов, работающих на улучшение кровотока:

Природные расширители сосудов: Арбуз (источник цитруллина), свекла и листовая зелень (шпинат, руккола), богатые нитратами.

Защитники капилляров: Гранат и темные ягоды, чьи антиоксиданты берегут стенки сосудов.

Омега-фактор: Жирная морская рыба (сельдь, скумбрия, лосось), снижающая уровень воспалений.

Стимуляторы микроциркуляции: Чеснок, имбирь и перец чили, активирующие движение крови в периферических тканях.

Полезный десерт: Темный шоколад с содержанием какао выше 70%, богатый флавоноидами.

Вторым критическим фактором является уровень тестостерона. Без достаточного количества этого гормона невозможно поддержание полового влечения. Для его синтеза организму требуются специфические микроэлементы, в первую очередь цинк и правильные жиры. Лидерами по поддержке гормонального фона считаются следующие позиции:

Устрицы и морепродукты — абсолютные чемпионы по содержанию цинка.

Тыквенные семечки и орехи — доступная растительная альтернатива для восполнения магния и цинка.

Красное мясо и яйца — поставщики белка и холестерина, выступающего строительным материалом для гормонов.

Авокадо и оливковое масло первого отжима — источники витамина Е и мононенасыщенных жиров.

Крестоцветные (брокколи, капуста) — овощи, помогающие регулировать уровень эстрогенов в мужском организме.

Не менее важным врагом мужского здоровья выступает хронический стресс, блокирующий естественные реакции организма. Для поддержки нервной системы уролог рекомендует включать в рацион бананы, зеленый чай с L-теанином и ферментированные продукты вроде квашеной капусты или йогурта, которые через микрофлору кишечника влияют на эмоциональный фон. Дополнительными «энергетиками» могут стать мед и шафран, доказавшие свою эффективность в коррекции легких нарушений.

Несмотря на очевидную пользу диетотерапии, доктор Гадзиян призывает к рациональному подходу. Питание — это фундамент, но оно не может заменить полноценную диагностику. Если проблемы со здоровьем приобретают системный характер, это может быть сигналом о скрытых заболеваниях сердца, диабете или депрессии. В таких случаях продукты станут лишь дополнением к лечению, назначенному специалистом после обследования.

