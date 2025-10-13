Почему ветрянка возвращается? Тревожные данные из регионов

В ряде субъектов Российской Федерации отмечается стремительное увеличение числа случаев заражения ветряной оспой, что происходит на фоне острой нехватки профилактических препаратов.

Такие данные приводит издание «Известия», изучившее ситуацию с поставками иммунобиологических лекарств и эпидемиологическую обстановку в государстве.

Наиболее тревожная динамика наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, где с января 2025 года эпидемиологический порог превышен на 67%, а в Республике Башкортостан заболеваемость возросла более чем двукратно. Жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках как минимум в десяти регионах, среди которых значатся Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Воронежская области.

Корень проблемы кроется в решении 2023 года об исключении прививки от ветрянки из Национального календаря, которое было принято в связи с отсутствием отечественного производства вакцины. С этого момента субъекты Федерации вынуждены самостоятельно закупать импортный препарат «Варилрикс», используя средства региональных бюджетов.

Надежду на решение проблемы в будущем дает разработка российский компании «Нанолек», которая в партнерстве с южнокорейской GC Biopharma ведет работу над созданием отечественного аналога. Клинические испытания которой планируется завершить во второй половине 2026 года.

Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором, в 2025 году доля взрослых среди заболевших ветрянкой составила 5,2%. Специалисты в области здравоохранения предупреждают, что во взрослом возрасте эта болезнь переносится значительно тяжелее и чревата серьезными последствиями, такими как энцефалит и опоясывающий герпес.

