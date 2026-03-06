Почему зубы крошатся именно весной? Стоматолог раскрыл неочевидную причину

Именно в это время года многие жители России сталкиваются с ухудшением состояния полости рта. Причины сезонного недомогания в интервью «РИАМО» раскрыл врач-стоматолог Максим Матюхин.

«В периоды межсезонья, особенно осенью и весной, всегда происходит активизация хронических воспалительных процессов, и ротовая полость здесь не исключение. Подобные обострения характерны для любых резких колебаний погоды», — пояснил эксперт.

Медик настоятельно советует не откладывать обращение к врачу при появлении первых тревожных симптомов. Своевременная диагностика позволяет решить проблему быстрее, с меньшими усилиями и финансовыми затратами.

Кроме того, как сообщает RT, пренебрежение гигиеной и нерегулярный уход за зубами чреваты не только их потерей. Например, при таком заболевании, как пародонтит, бактерии из десен беспрепятственно проникают в кровеносное русло. Разносясь по организму, они могут нанести серьезный удар по сердечно-сосудистой системе, нарушая ее нормальную работу.

Ранее врачи объяснили, как кариес резко повышает риск инфаркта и инсульта.