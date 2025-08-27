Почти 100 тыс. жителей Нижегородской области проверили состояние репродуктивного здоровья

В Нижегородской области с начала 2025 года масштабная диспансеризация позволила проверить репродуктивное здоровье ста тысячам жителей. Эти данные стали известны благодаря региональному Фонду обязательного медицинского страхования, координирующему обследования. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Результаты оказались тревожными: у многих пациентов были впервые выявлены скрытые заболевания половой системы. Среди молодых женщин две тысячи столкнулись с эндометриозом, тысяча — с эрозией шейки матки, а 1729 — с миомой матки. У 223 девушек диагностировали бесплодие, еще у 232 обнаружили доброкачественную дисплазию молочных желез.

Мужская часть населения также показала серьезные проблемы: 85 случаев варикозного расширения вен мошонки, 233 — простатита и 16 — бесплодия. Отдельное внимание привлек рост диагностики ожирения — во время осмотров его выявили у 107 мужчин, что может косвенно влиять на репродуктивную функцию.

Как следствие, медики активизировали призывы к нижегородцам не пренебрегать возможностями бесплатной диспансеризации. Раннее выявление патологий значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение здоровья.

Итогом масштабного обследования стала не только тревожная статистика, но и четкий сигнал для жителей региона: своевременная диагностика в поликлинике по месту жительства остается доступной и критически важной мерой для защиты собственного репродуктивного благополучия.

Ранее сообщалось, что с начала года помощь в Центрах репродуктивного здоровья семьи Подмосковья получили 4,5 тыс. человек.