С начала года помощь в Центрах репродуктивного здоровья семьи Подмосковья получили 4,5 тыс. человек

С начала текущего года в Центрах репродуктивного здоровья семьи региона была оказана помощь более чем 4,5 тыс. жителей Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Сейчас в регионе открыто семь таких центров. В них пары, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности естественным путем, могут проконсультироваться с врачами, обследоваться и пройти лечение.

Получить помощь в центрах можно бесплатно в рамках ОМС. Запись на прием доступна через лечащего врача или по телефону 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе значительно снизилась младенческая смертность.