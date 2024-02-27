Почти 140 единиц тяжелого медоборудования планируют закупить в Подмосковье в этом году

В текущем году в Подмосковье планируют закупить почти 140 единиц тяжелого медицинского оборудования, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новую технику для больниц покупают с целью заменить устаревшие аппараты и открыть новые кабинеты для диагностики, уточнила Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, а также аппараты МРТ, КТ и ангиографы», — подчеркнула она.

Так, в текущем году в Подмосковье намерены приобрести восемьдесят пять рентген-аппаратов, двадцать маммографов, пятнадцать флюорографов, десять аппаратов МРТ, пять аппаратов КТ и два ангиографа.

Новая техника закупается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Она поступит в том числе в МОНИКИ, Московский областной онкодиспансер, больницы Ступино и Солнечногорска. Кроме того, в ряде медицинских учреждений появятся новые кабинеты МТР.