Почти 1,6 тыс. недоношенных детей родились в Нижегородской области в прошлом году

Около 1,6 тыс. недоношенных детей родились в Нижегородской области в минувшем году. Об сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что это почти 850 мальчиков и около 730 девочек. Кроме того, чуть более 60 младенцев имели при рождении вес менее килограмма.

Отмечается, что наиболее маленький вес родившегося ребенка в прошлом году составил почти 500 г. Это была девочка.

Ранее сообщалось, что в регионе за два зимних месяца этого года родились 3,7 тыс. детей.