Почти 300 детей получили помощь в отделении анестезиологии и реанимации НИКИ детства со дня открытия

В этом месяце отделение анестезиологии и реаниматологии Научно-исследовательского клинического института детства отмечает два года работы. За это время более двухсот восьмидесяти детей получили здесь помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«К нам попадают дети с неотложной эндокринологией: с гипогликемией, декомпенсацией сахарного диабета — кетоацидозом, кризами при адреногенитальном синдроме, дети с критическими обострением орфанных заболеваний, также с неинфекционной неврологией, кардиологическими патологиями», — рассказал руководитель отделения, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Евгений Скачек.

Примечательно, что почти сорок процентов всех пациентов в отделение реанимации НИКИ детства доставляют вертолеты санавиации медицины катастроф. В отделении работают шесть врачей, которые спасают жизни, помогают детям, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Отделение работает по принципу «открытая реанимация», когда родители могут находиться рядом с ребенком, а также участвовать в ранней реабилитации на этапе лечения. Такой подход помогает уменьшить стресс у болеющего ребенка.