Почти девять тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей

Около девяти тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что жалобы выявлены почти в 50 районах области и во всех районах областной столицы.

Подчеркивается, что число обратившихся почти на 12% выше уровня 2022 года.

Добавляется, что среди пострадавших иммунопрофилактику получили почти 860 детей и около 60 взрослых.