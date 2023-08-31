Почти девять тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей
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Около девяти тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что жалобы выявлены почти в 50 районах области и во всех районах областной столицы.
Подчеркивается, что число обратившихся почти на 12% выше уровня 2022 года.
Добавляется, что среди пострадавших иммунопрофилактику получили почти 860 детей и около 60 взрослых.