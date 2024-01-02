Почти народная медицина: врач Умнов рассказал о неожиданной пользе бани

Хамамы, сауны и бани способны снизить риск возникновения многих болезней, следовательно, и «продлить» жизнь.

Врач Александр Умнов предупредил, что посещение бани и других аналогичных жарких мест, должно происходить в меру. Не всем людям можно долго оставаться при особо больших температурах. Однако в остальных случаях сауна или баня — отличный способ укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему, пишет издание «Известия».

«<....> из-за воздействия высоких температур повышается частота сердечных сокращений, из-за чего организм получает больше необходимого для тканей кислорода», — уточнил специалист.

Основная польза банных процедур - в обильном потоотделении, вместе с которым выходит лишняя влага и шлаки. К тому же, горячий воздух и вода успокаивают нервную систему, улучшают кровоснабжение и омолаживают. Вместе с этим расслабляются мышцы, могут пройти боли и зажимы. Влияние бани на сердце больше положительное. Как отметил врач, посещение хамамов, саун или бань снижают риски внезапной сердечной смерти.

Умнов напомнил, что противопоказана баня людям с онкологией, активной стадией туберкулеза, сахарным диабетом и психическими расстройствами.