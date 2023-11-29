Почти половина индийских лекарственных препаратов оказалась недоброкачественной
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Минпромторг России назвал недоброкачественными индийские лекарственные препараты. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Отмечается, что в прошлом году на отечественном фармрынке изъяли 58 серий неликвида зарубежного производства, среди которых доля производителей из Индии составила 28 серий.
Добавляется, что в Индии же фальсификация медицинских препаратов карается пожизненным сроком. При этом индийские лекарства неплохо себя зарекомендовали на мировых рынках. Страна поставляет в Россию противовирусные, обезболивающие, жаропонижающие препараты и лекарства, применяемые при лечении онкологических заболеваний.