Почти семь тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках с начала лета

Уже почти семь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья за все время действия акции — с начала лета. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного Минздрава.

«Своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению», — уточнила она.

В минувшие выходные выездные бригады врачей работали в двадцати пяти парках Московской области, в том числе в Клину, Балашихе и Пушкино. Возможностью проверить здоровье во время прогулки воспользовались свыше шестисот человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о снижении числа жалоб на здравоохранение в Подмосковье.