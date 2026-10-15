Статистика по ОРВИ в Хакасии пошла на спад: что показали свежие данные Роспотребнадзора

За минувшую семидневку на территории Республики Хакасия было зафиксировано 1 198 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Информацию об этом предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Статистика указывает на положительную динамику: общий уровень заболеваемости снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим недельным периодом. Результаты лабораторных исследований демонстрируют, что в настоящее время циркуляцию обеспечивают преимущественно возбудители негриппозной природы.

В регионе не прекращается кампания по профилактической иммунизации. По официальным данным ведомства, курс вакцинации от гриппа на текущий момент уже завершили более 107 тысяч жителей субъекта.