Почти смертельная доза: алкоголь чуть не убил москвича, который забыл про диабет

Житель Подмосковья оказался в реанимации после употребления алкоголя — причиной стала гипергликемия, вызванная диабетом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подмосковье 25-летний мужчина попал в реанимацию из-за употребления небольшого количества алкоголя. После трех рюмок ему стало резко плохо: закружилась голова, началась рвота и слабость. Врачи Красногорской больницы быстро установили причину — гипергликемия, уровень сахара в крови был превышен в пять раз. Как выяснилось, у мужчины с детства диабет, и с 9 лет он пользовался инсулиновой помпой.

Однако со временем он перестал регулярно посещать врачей и, видимо, недооценил влияние алкоголя на свой организм. Медики считают, что даже небольшое количество спиртного стало катализатором для развития гипергликемии. После оказания помощи и нескольких дней в реанимации мужчину выписали домой. Ему скорректировали настройки инсулиновой помпы и провели консультацию о правильном образе жизни с диабетом.

