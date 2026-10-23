«Шкода» вылетела на встречку: что известно о страшном ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ГАИ Свердловской области: семеро детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Общество

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и 183/а днем 23 октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Свердловской области. По предварительным данным, водитель «Шкоды» допустил немотивированный выезд, в результате чего столкнулся с автобусом.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. В результате аварии пострадали 13 человек, среди них семеро детей. Как сообщает Telegram-канал Baza, школьники возвращались на автобусе с экскурсии. Среди пострадавших — трое 16-летних подростков и двое 13-летних. По данным Госавтоинспекции, медики осматривали 16 пассажиров автобуса, семеро из них — несовершеннолетние.

Четырех человек увезли в больницу, в том числе одного ребенка. Автобус принадлежит перевозчику «Пегас», он следовал по маршруту № 98. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, движение на участке перекрыто.

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