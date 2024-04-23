Почти восемь тысяч пациентов прошли реабилитацию в стационарах Подмосковья в этом году

Почти восемь тысяч человек, в том числе тысяча детей, прошли реабилитацию в подмосковных стационарах с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Речь идет о пациентах, которые перенесли различные травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата, ЦНС, органов дыхания или сердечно-сосудистой системы, напомнили в ведомстве.

Реабилитация является заключительным этапом лечения многих недугов, напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе двадцати четырех медицинских организаций, еще в шести работают детские отделения», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Реабилитация в Подмосковье проводится бесплатно, направление на нее дает лечащий врач, если у пациента есть соответствующие показания.

В министерстве здравоохранения также напомнили, что стационары оснащают оборудованием для реабилитации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда в Лобне будет открыта новая поликлиника.