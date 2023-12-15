«Под большим вопросов»: сможет ли 20-летний футболист «Олимпа Кромы» вернуться в спорт после инсульта

У 20-летнего спортсмена случился инсульт в Орле. Как сообщает SHOT , студента аграрного университета и защитника любительской футбольной команды «Олимп Кромы» увезли в реанимацию прямо с поля.

Невролог Алексей Борисов рассказал нам, насколько часто с недугом сталкиваются молодые люди, а также дал прогноз по здоровью спортсмена.

«Есть два основных варианта заболевания: геморрагический (он же «кровоизлияние в мозг») и ишемический (он же инфаркт мозга). Первый вариант всегда был достаточно «молодым», ведь один из важнейших факторов такого варианта инсульта — это аневризмы сосудов мозга, которые вполне могут проявить себя геморрагическим инсультом на фоне тяжелых спортивных нагрузок. Геморрагический инсульт также может быть в молодом возрасте, хотя и гораздо реже. По данным разных авторов, в молодом возрасте случаются 5-15% всех случаев ишемического инсульта», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У молодых людей, добавил он, причинами ишемического инсульта могут быть диссекции артерий, наследственные коагулопатии (заболевания свертываемости крови) и антифосфолипидный синдром, то есть специфические заболевания, которые могут быть у кого угодно. Хотя в целом инсульт «молодеет».

«Вернется ли студент к профессиональному спорту? Сможет ли он восстановиться? Считается, что при геморрагическом инсульте при своевременной помощи процент восстановления очень высок. При ишемическом инсульте зачастую зависит от области и размера поражения мозга. Шанс практического полного восстановления и возращения к спорту имеется, хотя последние остается под большим вопросом», — подчеркнул Борисов.

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