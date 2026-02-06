Поддержка в самый важный момент: в Красногорске рассказали о пользе партнерских родов

В женской консультации Красногорской больницы состоялось очередное занятие Школы материнства. Еженедельные лекции для будущих родителей на этот раз были посвящены партнерским родам, которые составляют уже 60% от общего числа в муниципалитете. С особенностями подготовки к совместному появлению ребенка слушателей познакомила медицинский психолог и депутат Мария Малышева.

Эксперт подробно рассказала, как совместный опыт делает процесс родов более бережным и уверенным, подчеркнув ключевую роль близкого человека. Партнером, по словам психолога, может быть не только супруг, но и любой близкий человек по выбору женщины — мать, сестра или подруга, способные оказать реальную поддержку. Посетители лекции, среди которых много готовящихся к первой беременности, высоко оценивают ценность таких встреч.

«Партнер оказывает непрерывную поддержку. Медицинский персонал прежде всего ориентирован на оказание медицинской помощи матери и новорожденному, а как раз партнер выполняет функцию моральной поддержки», — пояснила Мария Малышева.

Она также отметила, что по данным исследований, присутствие партнера способствует снижению процента кесарева сечения и использования медикаментозного обезболивания.

В рамках занятия также прошел обучающий семинар по безопасности в рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность». Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска при поддержке областного правительства и общественников наглядно объяснили, почему при резком торможении или ДТП удержать на руках даже трехкилограммового ребенка физически невозможно. Автоинспекторы дали практические рекомендации по выбору первой автолюльки, правилам ее крепления в салоне и особенностям вождения с младенцем.

Отдельное внимание уделили безопасности мам-пешеходов: напомнили о скрытых опасностях во дворах, правилах перехода дороги и обязательном использовании световозвращающих элементов на одежде родителей, коляске и вещах ребенка. Все участники встречи получили в подарок фликеры для безопасных прогулок в темное время суток.

Следующее занятие Школы материнства, которое пройдет в женской консультации Красногорской больницы в четверг в 12:00, будет посвящено секретам «мягких родов». Посещение лекций свободное, предварительная запись не требуется.