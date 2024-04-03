Подмосковные педиатры проходят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания

В прошлом году две с половиной тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Подчеркнем, что психологи Учебного центра «НИКИ детства» начали проводить такие занятия еще в 2022 году. Именно это позволило снизить уровень выгорания врачей почти на двадцать процентов. Всего в прошлом году специалисты провели более двухсот семидесяти таких тренингов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые боролись за жизнь пострадавших в ходе теракта в «Крокусе».