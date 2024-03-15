Подмосковные врачи извлекли из носа двухлетнего мальчика застрявший штрихкод
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Видновской больницы извлекли из носа двухлетнего ребенка застрявший штрихкод, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выяснилось, что инородное тело оказалось в носу у несовершеннолетнего случайно. Мальчик играл и вдохнул наклейку со штрихкодом от какого-то товара.
Родители пытались самостоятельно извлечь бумажку из носа, но не смогли. Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова, медики удалили инородное тело под контролем эндоскопии с помощью микро-инструментов.
Операция была малоинвазивной, длилась она не более двадцати минут. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо.
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