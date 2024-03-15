Подмосковные врачи извлекли из носа двухлетнего мальчика застрявший штрихкод

Выяснилось, что инородное тело оказалось в носу у несовершеннолетнего случайно. Мальчик играл и вдохнул наклейку со штрихкодом от какого-то товара.

Родители пытались самостоятельно извлечь бумажку из носа, но не смогли. Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова, медики удалили инородное тело под контролем эндоскопии с помощью микро-инструментов.

Операция была малоинвазивной, длилась она не более двадцати минут. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве оснастят новым оборудованием.