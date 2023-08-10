Подмосковные врачи передают опыт коллегам из Липецка
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Московский областной перинатальный центр (городской округ Балашиха) посетила делегация врачей из Липецка.
Гостей интересовали методы диагностики и лечения, которые применяются в Подмосковье. Коллеги обсудили проблемы в области акушерства и гинекологии, пути взаимодействия по повышению качества медицинской помощи.
Как отмечает главный врач подмосковного перинатального центра Ольга Серова, подобные визиты медиков из других регионов происходят регулярно. Везде накоплен собственный багаж знаний и опыта, что помогает поиску оптимальных возможностей для оказания помощи пациенткам и их детям.
В подмосковных Люберцах завершается строительство перехода через железную дорогу.