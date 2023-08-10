В подмосковных Люберцах завершается строительство перехода через железную дорогу

Разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути скоро будет введен в строй рядом со станцией Люберцы.

Общая готовность объекта в настоящий момент оценивается в 85 процентов. Строители приступили к монтажу перильного ограждения. При этом работы не мешают движению электропоездов.

Переходом, длина которого 66 метров, будут пользоваться около 130 тысяч человек. Отметим, здесь все предусмотрено для комфортного передвижения инвалидов. Открытие перехода состоится в конце августа. Как отмечает Минтранс Московской области, до конца этого года будут обустроены еще четыре аналогичных объекта в Раменском, Реутове, Серпухове и Ленинском округе.

В Подмосковье состоится традиционный футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева».