Подмосковные врачи восстановили зрение ослепшему пожилому мужчине

Пациент рассказал, что зрение начало ухудшаться в последние два года. Его острота составляла один процент. В ходе диагностики врачи выявили катаракту обоих глаз. Также известно, что недавно мужчина вылечил нарушение кровообращения, именно заболевание и могло стать причиной проблем с глазами.

Как рассказал врач-офтальмолог Александр Серпутько, из-за патологических изменений в хрусталике мужчина смотрел на мир «с ощущением пелены» на глазах. Пациенту провели лечение катаракты через микроскоп.

«Операции на глазах были выполнены поэтапно с промежутком в один месяц. Сейчас пациент видит правым глазом на сто процентов. На левом глазу пока сохранился небольшой отек, но зрение постепенно восстанавливается», — отметил врач.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые борются за жизнь пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».