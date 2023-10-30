Подмосковные врачи спасли 76-летнего пациента от угрозы гангрены, инфаркта и инсульта

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 76-летнего мужчину, которому угрожали сразу три недуга — гангрена ног, инфаркт миокарда и инсульт, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Пациент поступил в больницу с жалобами на сильные боли в ногах и стенокардию. Медики провели обследования, в ходе которых обнаружили синдром Лериша. Это полная закупорка левой подвздошной и наружной артерий на протяжении двадцати сантиметров. Также было выявлено патологическое расширение аорты до пяти сантиметров.

Врачи также исследовали сонные артерии пациента. Там обнаружили атеросклеротические бляшки, которые полностью закрывали просвет.

Хирургическое вмешательство прошло в несколько этапов. Сначала мужчине восстановили проходимость сосудов сердца, затем удалили атеросклеротическую бляшку левой сонной артерии, рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

После пациенту произвели замену аорты с установлением синтетического сосудистого протеза, пропитанного коллагеном. Операция заняла несколько часов.

«Во время вмешательства пришлось переливать порядка 500 миллилитров компонентов крови», — сказал Дядьков.

Послеоперационный период был облегчен благодаря лекарственной терапии. Сейчас мужчину уже выписали, у него исчезли боли при ходьбе.

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