Подмосковные врачи спасли 95-летнюю женщину с сильным поражением коронарных артерий

Пенсионерка поступила к медикам с жалобами на сильные боли. Приступы нарастали во время работы по дому и приводили к падениям. Врачи провели стентирование. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Раиса Григорьевна проживает в Совхозе имени Зои Космодемьянской. Она прошла Великую Отечественную войну. Пенсионерка поблагодарила медиков за оказанную помощь.

«Хорошо, что есть такие врачи, которые приходят на помощь и возрастным больным, и молодым. Счастья и здоровья нашим медикам», — сказала ветеран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о серьезных вызовах в первичном медицинском звене.