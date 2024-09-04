Подмосковные врачи спасли 95-летнюю женщину с сильным поражением коронарных артерий
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Врачи Красногорской больницы спасли 95-летнюю женщину с 90-процентным поражением коронарных артерий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Пенсионерка поступила к медикам с жалобами на сильные боли. Приступы нарастали во время работы по дому и приводили к падениям. Врачи провели стентирование. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
Раиса Григорьевна проживает в Совхозе имени Зои Космодемьянской. Она прошла Великую Отечественную войну. Пенсионерка поблагодарила медиков за оказанную помощь.
«Хорошо, что есть такие врачи, которые приходят на помощь и возрастным больным, и молодым. Счастья и здоровья нашим медикам», — сказала ветеран.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о серьезных вызовах в первичном медицинском звене.