Губернатор Подмосковья рассказал о серьезных вызовах в первичном медицинском звене

Подмосковье столкнулось с серьезным вызовом в первичном медицинском звене, который нужно решать. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на Съезде детских врачей Подмосковья.

«Во всех регионах, во всех странах есть понимание, что участковый педиатр несет на себе очень тяжелую ношу, он очень занят», — отметил губернатор.

По его словам, президент России Владимир Путин поручил создать такие условия, чтобы врачи, в том числе, педиатры, могли реализовывать лучшие практики и узнавать новое в своей профессиональной сфере. Воробьев подчеркнул, что для этой цели также проводится сегодняшний съезд.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.