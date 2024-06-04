Подмосковные врачи в этом году спасли 140 новорожденных с экстремальной и низкой массой тела

Подмосковные неонатологи с начала текущего года спасли почти 1,7 тысячи детей, которые появились на свет раньше срока. Из них 140 новорожденных — с экстремальной и низкой массой тела — менее 1,5 килограмма.

Как напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, родовспомогательные учреждения региона оборудованы самой современной медицинской техникой, чтобы оказывать всю необходимую помощь беременным, роженицам и младенцам.

В Подмосковье работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии, отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. В регионе создана трехуровневая система родовспоможения, позволяющая получать высокотехнологичную и высококвалифицированную медпомощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе сдадут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.