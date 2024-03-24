Подмосковные врачи в пунктах временного размещения осмотрели почти 330 детей из Белгорода

Сегодня в пунктах временного размещения в Пушкино, Коломне, Клину и Волоколамске подмосковные врачи провели медицинские осмотры детей, прибывших из Белгорода. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Основной задачей медицинских специалистов было выявление детей из групп риска, нуждающихся в консультациях узкопрофильных специалистов. Всего нашими врачами в пунктах временного размещения было осмотрено почти 330 детей», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Примечательно, что всем осмотренным детям, нуждающимся в медицинской помощи, будет оказано необходимое лечение и консультации. При этом по результатам осмотров трое детей уже были направлены на стационарное лечение.