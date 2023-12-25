Подмосковный детский клинический центр будет носить имя Леонида Рошаля

Детский клинический центр, который строится в Красногорске, будет назван в честь легендарного доктора, Почетного гражданина Московской области Леонида Рошаля.

Министерство территориальной политики подготовило соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Воробьевым. Строительство в Красногорске крупнейшего объекта здравоохранения находится на завершающей стадии. Окончание работ запланировано в марте 2024 года. В настоящий момент строительная готовность объекта более 80 процентов.

В госпитале смогут получать помощь дети со всей страны, ежегодно — почти 15 тысяч ребят.