Подмосковный нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить сердечникам

В любом алкоголе есть этанол. Это вещество негативно влияет на сосуды — они сначала резко расширяются, а потом также резко сужаются, напомнил главный внештатный психиатр-нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Специалист, слова которого приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, отметил, что именно этанол приводит к инфаркту, поэтому сердечникам лучше отказаться от любого спиртного, особенно крепкого.

«Мы советуем сердечникам отказаться от алкоголя, ведь все знают, что безопасных доз алкоголя не существует. Особенно коварен в этом отношении крепкий алкоголь», — подчеркнул врач.

Сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы позволяют полноценное питание, соблюдение режима сна и отдыха, отказ от вредных привычек и физическая активность, напомнил Виталий Холдин.