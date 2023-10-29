Подмосковный врач-невролог развеял основные мифы об инсульте во Всемирный день борьбы с заболеванием

Во Всемирный день борьбы с инсультом руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин развеял некоторые мифы об этом диагнозе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Сутормин предупреждает, что инсульт может случиться с каждым, в любом возрасте. Статистика говорит о том, что заболевание «молодеет» и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30-40 лет. Также многие думают, что при инсульте можно принять таблетки — это большое заблуждение. Помните, что экстренной помощи в домашних условиях при инсульте не существует.

Следующий популярный миф, что причины инсульта — это исключительно заболевания сердца.

«Безусловно, сердечно-сосудистые заболевания играют большую роль, но не стоит забывать, что причиной инсульта может также стать, например, сахарный диабет. Проходите регулярную диспансеризацию, если у вас есть предрасположенность к каким-либо наследственным заболеваниям и следите за уровнем холестерина», — отметил Максим Сутормин.

Невролог подчеркнул, что у инсульта множество факторов риска и, например, вредные привычки сильно увеличивают вероятность этой патологии.

«Курение способствует инсультам! Оно повышает вязкость крови и способствует возникновению атеросклеротических бляшек в артериях. По статистике, курильщики более подвержены инсультам, чем некурящие люди», — добавил врач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Подмосковья ведутся активные работы по модернизации стационаров.