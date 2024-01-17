Подмосковный врач порекомендовал подготовиться к крещенским купаниям

Врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов рассказал, о чем важно помнить перед погружением на Крещение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Напоминаем, что в день купания строго запрещается употреблять спиртное, ведь алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции. Непосредственно перед погружением в воду необходимо разогреться: бег на месте или приседания отлично подойдут. Также полезно растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение.

Дмитрий Смирнов подчеркнул, что для того, чтобы не допустить серьезного переохлаждения, погружение должно длиться не более тридцати секунд, а выйдя из воды, купальщик сразу же должен обтереться полотенцем, одеться в теплые сухие вещи и зайти в теплое помещение. Рекомендуется также выпить горячего чая или отвар из ягод, трав, фруктов.

При этом врач рекомендует отказаться от зимнего купания людям, у которых есть тяжелые сердечно‑сосудистые заболевания, часто и неконтролируемо повышается давление или в анамнезе — перенесенный инфаркт либо инсульт. Однако если вы все же решили искупаться, то лучше делайте это в компании, а не в одиночестве, так как в случае возникновения непредвиденной ситуации вам смогут оказать помощь.