Подмосковный врач рекомендует не затягивать с постановкой на учет по беременности

Врач Московского областного центра охраны материнства и детства, акушер-гинеколог Елена Патафеева рассказала, когда лучше встать на учет по беременности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Специалист рекомендует женщинам вставать на учет по беременности в первом триместре, а оптимальным сроком для первого визита к гинекологу считается срок до 12 недель. Не следует откладывать поход к врачу. Он проведет осмотр, даст направления на сдачу лабораторных анализов и Узи, порекомендует необходимые препараты, если в них есть потребность.

Также важно не пропустить первое УЗИ, его проводят на 11–14 недель. В этом сроке проводится оценка антенатального развития плода с целью выявления таких нарушений, как задержка роста плода, риск преждевременных родов, риск преэклампсии, хромосомные аномалии и пороки развития плода.

«О необходимости назначения витаминных комплексов также позаботится Ваш доктор. Не стоит начинать принимать какие-либо препараты без консультации с врачом. Помните, что для каждой беременной пациентки назначение лекарственных средств строго индивидуально!», — рассказала Елена Патафеева.

Со слов специалиста, будущие мамы, которые заботятся о себе и выполняют назначения гинеколога, гораздо реже сталкиваются с осложнениями во время беременности.