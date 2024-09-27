Подмосковный врач Сухорукова объяснила, как частое употребление сосисок приводит к раку, ишемии и деменции
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Ежедневное употребление обработанного мяса в целом и сосисок в частности в разы повышает риск развития колоректального рака, деменции, ишемической болезни сердца, рассказала в беседе с РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Людмила Сухорукова.
По словам специалиста, это подтверждают, в частности, исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы.
«Эксперты ВОЗ уточнили, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса — это одна средняя сосиска — связано с повышением риска развития колоректального рака на 18%», — сказала гастроэнтеролог.
Что до сосисок, то их чрезмерное появление в рационе человека может сказаться на возникновении других злокачественных новообразований, таких как рак молочной железы и рак легких.
«Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое — нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка», — подытожила Сухорукова.
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