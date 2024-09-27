Подмосковный врач Сухорукова объяснила, как частое употребление сосисок приводит к раку, ишемии и деменции

«Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое — нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка», — подытожила Сухорукова.