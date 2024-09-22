Подмосковный диетолог Волкова предупредила, чем обернется ежедневное поедание пельменей

Ежедневное употребление такого распространенного в российском обществе блюда, как пельмени, может привести к не просто набору веса, а самому настоящему ожирению, рассказала в беседе с РИА Новости завотделением Одинцовской областной больницы, диетолог Галина Волкова.

Со слов специалиста, всё вышесказанное ею особенно актуально для любителей магазинных полуфабрикатов, которые не особо избирательны в плане здорового питания.

«Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение», — сказала Волкова.

Всем желающим сохранить или даже снизить вес диетолог не рекомендовала есть пельмени каждый день. А вот разнообразить рацион домашними пельменями — вполне себе безопасно, добавила врач.

Ранее диетолог Дианова рассказала, как связан лишний вес с углом грудной клетки.