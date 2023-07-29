Подолог Койнова объяснила причины почернения ногтей на ногах

По словам подолога Анжелики Койновой, почернение ногтей на ногах, включая большие пальцы, может являться итогом травмирующих воздействий на ноготь либо симптомом разных заболеваний. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что гематома на ногте может стать причиной ряда серьезных болезней, вроде меланонихии.

По мнению специалиста, ногти могут чернеть на фоне проблем с внутренними органами – наличия доброкачественной опухоли.

Она также пояснила, что причиной почернения ногтей на ногах может быть чрезмерная потливость, создающая вокруг пальцев условия для размножения бактерий.

Койнова добавила, что при отсутствии лечения гематомы на ногте могут развиться осложнения, например к поражению ногтевой пластины, выражающегося в отслоении от ложа или разрушением.