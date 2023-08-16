Подолог Куликова объяснила полезность натурального средства для ускорения роста ногтей
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Ногти на руках растут быстрее, чем на ногах. Полное обновление ногтевой платины происходит в течение полугода. При этом скорость роста увеличивается в летний сезон. Подолог Екатерина Куликова рассказала о хитростях, которые ускоряют рост ногтей. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, при наличии деформации или отслойки необходима регулярная зачистка, при отсутствии – консервативная обработка в кабинете подолога. Кроме того, следует убрать подногтевые ороговения.
Специалист рекомендует применять увлажняющие сыворотки с коллагеном или экстрактом водорослей.