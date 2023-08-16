Подолог Куликова объяснила полезность натурального средства для ускорения роста ногтей

Ногти на руках растут быстрее, чем на ногах. Полное обновление ногтевой платины происходит в течение полугода. При этом скорость роста увеличивается в летний сезон. Подолог Екатерина Куликова рассказала о хитростях, которые ускоряют рост ногтей. Об этом сообщает Pravda.Ru.